籃球︱干潁堯壓哨補籃得分　青中女子精英賽絕殺女拔萃闖4強 (17:56)

青中在上半場有干潁堯和林卓童內外開弓，加上吳思恆外投中鵠，一度領先女拔萃23：13。不過，青中隨後受犯規問題影響，加上球員屢射不入，女拔萃的王心言在第3節領軍打出一波12：6攻勢，追近至25：29。

青中隊長李詩淇在決勝節初段已滿犯被逐，女拔萃乘勢反撲，藉對方失誤反擊，尚餘4分半鐘時追成31：31平手。隨後青中接連犯規，林卓童更被判技術犯規，女拔萃憑罰球反超35：31。青中主力干潁堯和林卓童在場上一度落淚，但青中主帥黃琪琪及一眾球迷不斷高呼「球賽未完」、「頂住」、「仲有得打」，她們也強忍淚水，干潁堯更接連入球，包括在最後關頭壓哨補籃得手，助球隊絕殺女拔萃，闖入4強鬥林大輝中學。

青中眾將完場後激動相擁，教練黃琪琪與干潁堯一同落淚。干潁堯賽後久久未能平復心情，坦言在場上一度非常自責：「最後階段突然被反超前，自己罰球又射不入就很自責，好怕會輸，不能帶領球隊入4強」。不過教練、觀眾都不斷提醒她球賽未完，令她不至於情緒崩潰。

干潁堯末段不斷念念有詞，她表示這是自我調整的方法，「我有點頹的時候，就會抬頭看天花板放空自己，希望更加專注。在球場上沒有狀態好與不好，只有調整得快的人才會贏」，最終她也把握機會，全場共攻入18分，是球隊贏波功臣。代表過港隊出戰U18亞洲賽，干潁堯坦承會對自己要求更高，如每場得15分、失誤控制於3至5個等，這也為她帶來更大壓力，因此今屆精英賽幾乎場場落淚，「有時我會給自己很大壓力，所以一贏就像把壓力釋放出來」。

青中晉級後，將會跟林大輝中學爭入決賽，後者以58：31大勝漢華中學。至於衛冕的協恩中學以69：12大勝基督教香港信義會心誠中學，晉級4強對裘錦秋中學（葵涌）。

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