網球︱英國一哥諾利挫美國名將費利斯　明午維園決戰侯卡錫 (19:03)

世界排名14的諾利昨擊敗香港球手黃澤林晉級，今日面對排名較他高5位的費利斯，首盤發球局持續受壓，獲較多香港球迷支持的他，終捱到決勝局，且憑費利斯最少3次正手打出界，贏細分11：9先拔頭籌。兩人次盤均有不少失誤而互破發球局，諾利之後持續多次挽救發球局，更在末段乘費利斯回球威力開始減弱，再破發而贏多一盤6：4，報回月初在沙特阿拉伯邀請賽的一敗之仇，對賽追平6：6。

侯卡錫在頭場首盤第7局數球未能開中第一發球，被吳易昺破發。侯卡錫之後增加來回板數，在第10局收復失地，但他決勝局突然失去集中力，連失7分而先輸一盤。之後一盤贏6：4扳平，決勝盤搶十，再贏10：6，賽後侯卡錫表示，比賽中一直改善擊球穩定性，但同意要決賽贏波需更好發揮。而落敗的吳易昺將轉戰季軍戰鬥費利斯，他認為是役有來有回，勝負只是末段一兩分失誤的差距。

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