網球｜黃澤林首遇世界前15球手　坦言獲益匪淺　盼盡快提升排名初戰成人大滿貫 (23:13)

黃澤林賽後表示，踏入維園時感到緊張，開賽初段表現失準，後來拾回節奏才漸入佳境。對於首次跟世界排名頭15的球手作賽，黃澤林坦承獲益匪淺，「我心態是搏盡，希望捱得愈耐愈好。我有機會同佢拉鋸，但他的水準和我有好大距離」。

完成挑戰賽後，黃澤林休息兩日就會返回西班牙的拿度學校訓練，明年1月9日起，就會連續3星期在當地比賽。這名18歲港將已轉戰成年組賽事，他盼盡快提升排名，獲大滿貫入場券，「希望愈快愈好。我還有一段距離，但感覺真的愈來愈近。我會繼續努力，變得更強壯，希望2、3年後做到」。

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