世界盃︱FIFA調查「灑鹽哥」決賽擅闖球場捧世界盃　會長恩范天奴被指徇私 (23:50)

本名 Nusret Gokce 的灑鹽哥是土耳其著名廚師,在決賽日頒獎禮後,混入阿根廷隊職球員及家屬的慶祝行列中,與多名球員持大力神盃合照,甚至曾親吻獎盃及咬獎牌。事件引起網民嘩然,有輿論重提FIFA會長恩范天奴近日曾光顧灑鹽哥名下餐廳並合照,質疑恩范天奴徇私,才會讓對方闖入球場。有報道指恩范天奴的社交帳號在決賽後突取消關注灑鹽哥。

FIFA方面之後承認灑鹽哥是未經許可擅闖草坪,會作內部跟進。美國足總則表明會拒絕對方參與當地舉行的球賽。

Salt Bae needs to be stopped pic.twitter.com/m6u9NIhs2X

FIFA president Gianni Infantino followed 303 people on Instagram. One of them was Salt Bae. Not any more. Unfollowed.