網球｜港新星黃澤林力戰不敵英國一哥諾利　明轉戰名次賽 (22:09)

黃澤林自2019年的台維斯盃後，首次在主場出擊，於首局與諾利鬥得激烈，兩次發球雙錯誤下幾乎遭破發，但這名港將力挽狂瀾，戰至「刁時」先拔頭籌；他在第3局保持耐性，在底線對打多板後上網搶攻，保住發球局後領先2：1。黃澤林每次得分後，亦會以舉手示意球迷大聲打氣，現場球迷也積極回應。

不過，黃澤林第5局發球表現欠佳，遭諾利打破發球局，英籍一哥更在連贏4局下，一舉反超5：2。背水一戰的黃澤林展現其搏盡精神，先破對方發球局，再多次正手重板得分戰至「刁時」，追近局數4：5，惟諾利隨後成功保發，港將先輸4：6。

球迷在短休時不斷高呼「Let’s go Coleman」，又大玩人浪為黃澤林打氣。港將在次盤首局落後下力追，以Ace球保住發球局，但他隨後連失3局，當中第3局3度出現非受壓失誤。黃澤林沉着應戰，在第7局更開出3記Ace球，追近3：4，惟他及後多次失機，再輸一盤3：6，以直落兩盤呑敗。

諾利賽後對黃澤林讚不絕口，相信港將的世界排名會一直提升，他又笑言Coleman和其名字Cameron發音相似，故當作球迷為自己打氣。至於黃澤林則感謝球迷支持，盼為支持者打出一場好波，「今場比賽不易打，好榮幸有機會跟世界最頂尖的球手切磋和學習」，他又向諾利說：「希望來年有機會在真正的巡迴賽跟你交手，在大滿貫更好。」

黃澤林明於名次賽撼華雲卡爭第5，而諾利晉級4強將鬥費利斯。

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