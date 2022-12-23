足球｜孫興慜七度當選韓國足球先生　55歲三浦知良擬明年葡甲落班 (21:18)

今次的韓國足球先生選舉中，孫興慜從韓國足總及國內足球新聞從業員共得182票，較第2位效力拿玻里的26歲中堅金玟哉多34票。孫興慜上半年表現有目共睹，上季英超與利物浦鋒將穆罕默德沙拿，同以23球榮膺神射手，而他亦成為首個得獎的亞洲球員，而且在6月友賽智利隊獲得第100頂喼帽。

惟他下半年不太順利，在英超和歐聯上陣19次只斬獲5球，並在在卡塔爾世界盃開戰前眼眶骨折，需戴上保護面罩比賽，疑亦因此影響了表現，上陣4次「食白果」和只有1次助攻，韓國隊最終則在16強以1：4大敗予巴西隊出局。他已返回熱刺，但一度因發燒缺練，昨在打和尼斯的友賽中後備上陣。此外，池笑然亦第7次獲選為韓國足球小姐，31的她今年離開車路士返回祖國效力水原FC。她去季協助車路士奪得英超和英格蘭足總盃雙料冠軍，並在2月協助韓國女足獲得亞洲盃亞軍。

另外，日籍老將前鋒三浦知良，計劃明年初離開橫濱FC，轉會至葡甲球會奧利維倫斯（Oliveirense），明年2月尾便56歲的他說：「我覺得仍想接受海外比賽的挑戰。」若最終成事，奧利維倫斯便會是已馳騁綠茵球場38年的他，在海外效力的第5間球會。

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