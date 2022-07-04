世界盃︱巴西隊8強出局仍保世一　阿根廷法國緊隨　日本領亞洲四軍闖前30 (17:39)

FIFA去年修訂排名積分計算方程式，其中以加時或互射12碼取勝的賽事，賺取的分數會較過去少。由於世界盃冠軍阿根廷要互射12碼才擊敗法國，加上分組賽首戰爆冷不敵沙特阿拉伯，損失大量分數，因此仍以2.39分落後巴西，暫列世界二哥之位。

殺入世盃季軍戰的克羅地亞隊及摩洛哥隊則排名急升，前者由第12重返前十的第7，至於摩軍由世盃前的22升至現時的11，距隊史最高只差一位。分組賽出局的比利時隊跌兩位至第4，德國隊則由第11降至14，丹麥、威爾斯、塞爾維亞及加拿大更大跌最少8位。

亞洲球隊方面，世界盃接連擊敗西班牙及德國的日本隊，升4級至第20位，創10年新高，取代伊朗成為最新亞洲一哥。兩軍連同第25的韓國隊、第27的澳洲隊，令亞洲自2005年後首次同時有4隊位列世界前30。港足遭近期友賽連勝的馬來西亞隊趕過，微跌1位至第146，在亞洲位列26，中國隊則排第80。

另外，世盃16強出局的波蘭隊，主帥米治尼域斯本月底將約滿離任。世界排名第88的前非洲冠軍贊比亞隊，公布前車路士領隊格蘭接掌帥印。

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