網球｜香港國際挑戰賽開鑼　華雲卡直落兩盤不敵國手吳易昺　明戰名次賽 (20:09)

港府日前撤銷表列處所人容量人數限制，挑戰賽首日賽事幾乎坐無虛設，亦有不少球迷以聖誕打扮入場觀賽。大會下午先安排輪椅網球表演賽，更邀得藝人姚婥菲在賽前獻唱，炒熱氣氛。

37歲的瑞士籍名將華雲卡入場引來全場歡呼，他在首圈頭場面對中國隊的吳易昺，開賽初段表現慢熱，他在次局遭破發後，隨後更受制對手積極上網的打法「食蛋」，連輸3局。不過，華雲卡在第4局打得進取，除了發出一記Ace球，也多次憑正手抽擊為對方帶來威脅，戰至「刁時」下終扳回一城，追至1：3。雙方隨後保住發球局，但吳易昺在第7局再度派蛋，隨後乘勢打破華雲卡發球局，以6：2先拔頭籌。

次盤戰况未有太大轉變，華雲卡更兩度遭破發，並於第4、5、7局被吳易昺打出「love game」。不過，華雲卡在全場打氣下戰至「刁時」，成功保住發球局兼追近3：5，惟最終仍以3：6呑敗，連輸兩盤無緣晉級。

吳易昺賽後大讚賽事氣氛極好，又指自己很久沒看到這麼多粉絲，「因為疫情關係，我多在國外打比賽，這就像回復疫情前的情况」。對於能夠擊敗華雲卡，吳易昺認為是冬訓的成果，而他對這次挑戰賽的期望為「一直贏下去」，讓球迷看到精彩的比賽。

去年在美網殺入第3圈的吳易昺，現時世界排名為116位，他盼來年繼續突破，籍貫杭州的他，直言來年9月的杭州亞運為目標，「作為中國球手，亞運定必是目標，加上杭州是我的家，希望能完成上一屆的遺憾」。

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