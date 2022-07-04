英聯盃｜曼城險勝利物浦入8強　迪布尼兩獻助攻獲讚傳奇　高普質疑4強才用VAR (16:55)

曼城此役有6名出席完今屆世界盃的球員擔正，分別是守將尼敦阿基、拿樸迪、文路爾艾簡治、中場根度簡、洛迪卡斯簡迪和奇雲迪布尼，利物浦則由前鋒穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯及法比奧卡華奴掛帥，並有堤亞高艾簡達拿坐鎮中場。曼城先後於10和47分鐘，藉艾寧夏蘭特及馬列斯建功兩度領前，卻均在入球1分鐘後，被利物浦的卡華奴及沙拿兩度扳平，惟迪布尼在58分鐘傳中予阿基頂入奠勝球，助曼城險勝3：2完場，亦取得各項賽事近6次交鋒首捷。

哥迪奧拿說：「由於世盃關係，兩軍已長時間無戰事，但大家演出的水平和張力仍不可思議。面對利物浦總是艱難的，他們力足摧毀你。」哥帥又稱讚迪布尼道：「他心中有一團火。他效力曼城已踏入第8季，是多麼的出色，絕對是傳奇。」但高普認為夏蘭特先開紀錄一球越位在先，並說：「VAR已存在，球證也已習慣使用，為何不用它？」英聯盃需至4強賽才開始起用VAR。高普續說：「我們全場努力不懈，但始終這是曼城的主場，它永遠令對手陷於苦戰。」

曼城的8強對手是佔主場之利的修咸頓，而曼聯則抽好籤，會在主場迎戰英甲球隊查爾頓。另外兩場分別為諾定咸森林對狼隊及紐卡素對李斯特城。8強將在下月9日展開。此外，英超亦將隨之復賽，利物浦下輪賽事是在下周一的「拆禮物日」作客阿士東維拉，曼城則於下周三作客列斯聯。

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