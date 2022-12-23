學界籃球｜張振興精英賽小組出局無緣衛冕　主帥盼麾下釋放壓力再出發 (18:00)

張振興昨於精英賽次階段男子X組加時不敵北角協同中學，眾將今面對聖若瑟書院頭3節只落後2分，惟他們決勝節體力明顯下降，終以25：31告負。學界賽事因疫情停辦兩年，張振興主帥馮逸朗直言麾下欠缺磨練，又把師兄的成就看得太重，「其實每一代球員都不同，他們給自己太多枷鎖，好想衛冕、傳承師兄的榮耀，這些無形壓力會影響發揮」。

張振興和聖若瑟在個半月內3次交手，連同早前的港島區D1學界小組賽和決賽，3次皆吞敗收場。馮逸朗盼球員放下壓力，從失敗中成長，「打球不會順風順水，就看他們能否經得起磨練，在餘下賽季捲土重來」。

至於同樣由馮逸朗領軍的匯基書院（大坑東），則於女子X組以38：35反勝英華女學校。這支九龍區球隊在千禧年初成績亮眼，惟她們在2007/08年球季出戰精英賽後，今季首度叩關成功，並以首名殺入8強，鬥W組次名的裘錦秋中學（葵涌）。馮逸朗指球隊輕裝上陣，打出驚喜，「她們沒壓力，反而愈打愈好。匯基予人黑馬感覺，而我常告訴她們，『外界可以不認識你，但絕不可以低估你』」。

另外，德信中學在男子Z組的翻版沙西區決賽，以50：33力克博愛醫院陳楷紀念中學，校史首闖8強，明與喇沙書院爭入4強。中華基督教青年會中學則於女子Z組的生死戰，憑干潁堯轟入22分，加上吳思恆射入3球3分，終以52：23大勝浸信會永隆中學，晉級8強將鬥拔萃女書院。

學界精英賽8強賽程︰

女子組

時間：上午9時30分

對賽：協恩中學 VS 基督教香港信義會心誠中學

時間：上午10時40分

對賽：裘錦秋中學（葵涌） VS 匯基書院（大坑東）

時間：上午11時50分

對賽：拔萃女書院 VS 中華基督教青年會中學

時間：下午1時正

對賽：林大輝中學 VS 漢華中學

男子組

時間：下午2時10分

對賽：喇沙書院 VS 德信中學

時間：下午3時20分

對賽：趙聿修紀念中學 VS 聖若瑟書院

時間：下午4時30分

對賽：英華書院 VS 北角協同中學

時間：下午5時40分

對賽：裘錦秋中學（葵涌） VS 可藝中學

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