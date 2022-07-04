英聯盃｜拉舒福特助曼聯入8強　球迷問「誰要C朗？」　C朗傳赴沙特簽約7年年賺16億 (22:22)

曼聯因世界盃關係致逾1個月無戰事，今晨在英聯盃16強復賽，在出席世盃的拉舒福特、中場般奴費南迪斯、基斯甸艾歷臣，以及昨仗客串任中堅的卡斯米路擔正下，藉艾歷臣及福仔先後於27和57分鐘，獲右閘雲比沙卡和中場麥湯米尼助攻，以兩球淨勝般尼。另值一提的是，「紅魔」也曾參戰世盃的前鋒安東尼馬菲奧斯、中場費特及左閘勞基梳爾均亦後備上陣。同日諾定咸森林作客以4：1淘汰英冠的布力般流浪，而白禮頓則與英甲主隊查爾頓打和0：0後，互射12碼爆冷負3：4出局。

福仔今仗個人突破及「騷牢」後射精彩一球，賽後有球迷讚「拉舒福特使我想起Ｃ朗。讓他有多些比賽，他會因此更有信心。」亦有在社交留言謂：「當我們已擁有拉舒福特，誰再需要C朗？」另據西班牙傳媒報道，C朗已在沙特阿拉伯，除了與富有球會艾納斯就簽約球員合約兩年半一事外，連同將以足球大使身分，協助沙特與埃及和希臘爭取合辦2030年世界盃共簽約7年，平均年薪高達1.75億鎊。

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