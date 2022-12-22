意甲｜維埃里神志清醒致電好友　各界集氣盼早日康復 (20:06)

據《米蘭體育報》報道，維埃里目前仍在倫敦一間醫院接受治療，其家人日前曾趕赴當地探望，但已返回意大利。報道稱維埃里清醒但感到疲倦，並在病房內收看電視，其間致電好友冀對方探望。消息人士稱維埃里冀與病魔的「終極一戰」永不到來，但知道自己遲早會再上戰場，因此未有因再度入院影響心情。

維埃里病重的消息傳出後，意大利政界及體壇均向這名球壇名將打氣。意大利總理梅洛尼讚揚對方無論在場內或場外都是冠軍，令意大利人自豪。去年在東京奧運勇奪男子100米跑金牌的積及斯，則稱雖與維埃里素未謀面，但被對方的勇氣感動，希望能與對方擁抱打氣。球員生涯曾與維埃里在祖雲達斯合作的葡萄牙隊名宿保羅蘇沙，則讚揚這名昔日戰友獨一無二，「世界需要你證明快樂有多重要」。

至於曾在車路士與維埃里合作的羅馬尼亞名將彼得斯古，則為對方的病情擔憂。這名55歲克魯日主帥日前出席球會記者會時說：「我知道他（維埃里）需要家人陪伴，顯然病情並不樂觀。說實話，我不知道他能否克服這個難關。」彼得斯古又懷緬近日離世的南斯拉夫隊名宿米赫洛域，稱「我聽見他的死訊時不禁落淚」。

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