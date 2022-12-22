足球｜比利癌症惡化致心臟腎臟衰竭　病情反覆醫院度聖誕　 (23:00)

比利目前在巴西聖保羅市一間醫院留醫，發言人證實這名球壇名將目前入住普通病房，並出現呼吸道感染病徵，同時因癌症惡化致心臟和腎臟有衰竭跡象，因此院方將安排密切監察，令比利須在醫院度過聖誕。

去年9月證實罹患結腸癌的比利，切除腫瘤後病情反覆，因此其病情惡化令一眾球迷擔憂。比利女兒在社交網證實，家中的聖誕慶祝活動將暫停，並感謝各界支持，冀廣大球迷為父親打氣。

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