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足球｜比利癌症惡化致心臟腎臟衰竭　病情反覆醫院度聖誕　 (23:00)

82歲的巴西球王比利上月29日因新冠病毒引發肺炎入院，其後被指入住臨終寧養病房，惟其女兒最終公開闢謠。比利入住的醫院證實，這名巴西隊傳奇球星目前仍在普通病房留醫，但由於心臟和腎臟有衰竭跡象，需要醫學監察，因此下周日（25日）的聖誕節將在醫院度過。

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