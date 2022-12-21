籃球｜死亡之組力克青中　漢華眾將激動落淚 (21:03)

漢華女籃在次階段分組賽跟青中及浸信會永隆中學被編入Z組，她們在「死亡之組」首戰面對青中時，有馬綽穘多次跳投得手，加上邱安妮及許傲悠接連入球，曾將優勢擴至18分，惟她們決勝節在對方迫搶下失誤頻生，青中在吳思恒偷波上籃後，一度追至31：35。

青中隊長李詩淇隨後違反體育道德犯規，同時犯滿被逐，球隊也多次起手也未能得分，最終漢華成功抵住對方反撲，在馬綽穘射入全場最高12分，以41：35驚險勝出。

完場哨聲響起一刻，到場觀賽的馬丹鳳等漢華舊生表現興奮，而一班球員則喜極而泣。漢華在港島D1女籃決賽負英華女學校，在精英賽首階段分組賽又不敵林大輝中學，馬綽穘直言是釋放壓力的淚水，「輸給林大輝後，球隊士氣受損，亦覺得不能再輸。今仗贏青中後，我們可證明自己的能力，整隊人更團結，齊心向前」。

漢華往年為精英賽4強常客，馬綽穘指師姐的成績或多或少為球隊帶來壓力，但也只能做好本份，打好每場力爭晉級。對於翁金驊此役親自督師，馬綽穘和隊長許傲悠異口同聲表示可穩定軍心。

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