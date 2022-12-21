世界盃｜摩洛哥隊歸國英雄式祝捷　將帥獲國王授勳 (22:07)

摩洛哥隊在今屆世界盃展現「黑馬」本色，一路殺入4強，為非洲足球寫下新篇章，雖然球隊在季軍戰以1：2負克羅地亞隊，但仍創下隊史最佳成績。球隊昨返國，並於首都拉巴特舉行巡遊，沿途有數以萬計國民夾道歡迎，並放煙花慶祝。

乘載球隊的巴士駛往摩洛哥皇宮，國王穆罕默德六世、王儲艾哈桑及王子一同接見球隊，摩洛哥足協會長歷加與教練的歷拉古獲王室頒發該國第2級榮譽的司令勳章，一眾球員則獲頒第3級榮譽勳章。

球隊及後出席聚餐，摩軍球星的巴黎聖日耳門左閘阿舒拉夫攜同母親參與。他事後於社交網上載巡遊照片，又表示「感激你們無條件的支持，這是特別的一天，Dina Maghrib（永遠的摩洛哥）」。

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