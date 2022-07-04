港足｜足總CEO證來年續停辦賀歲盃　港足擬6月主場踢友賽備戰亞洲盃 (20:25)

港足相隔54年再闖亞洲盃決賽周，足總在今年9月曾邀緬甸隊訪港友賽，並吸引1.2萬球迷到大球場觀賽。譚秋朗透露來年國際賽期的安排，「港隊3月會作客南亞國家，6月則希望在香港主場作賽，應該會邀請馬來西亞隊，以及一支西亞球隊」。

譚秋朗指港隊出戰亞洲盃的話，實力仍有待加強，目前正跟主帥安達臣商討部署，「我們會從多方面研究，如球員質素等都有變化，希望3月的友賽前有消息公布」。

另外，賀歲盃連續3年未能舉行，譚秋朗透露比賽高級組銀牌決賽或於大年初一或初二上演，「昨日港超聯賽會開會後決定，會在準決賽後讓勝方球會決定決賽日期，若年初一會在大球場舉行，初二則在旺角場。」譚秋朗又指足總正研究舉辦更多球賽及活動，包括正透過中間人向日本球隊探口風，亦有機會邀請歐洲球隊訪港。

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