港超｜傑志中心第二期正式擴建　伍健透露正斟前國腳來投　劍指亞冠盃 (16:12)

傑志與香港中文大學合作、獲亞洲足協認可為「亞洲卓越醫療中心」的醫務中心，以及傑志膳房的中心二期，在2018年3月起開始興建，至今年6月竣工。傑志今日為中心二期舉行開幕禮，邀請亞洲足協醫務委員會主席Dato’ Dr. Gurcharan Singh、中大醫院行政總裁馮康、中大醫學院矯形外科及創傷學系教授兼系主任容樹恒等任主禮嘉賓，多支港超聯球會亦有代表出席。

傑志會長伍健透露，整個傑志中心耗資約1.5億元，當中一半由賽馬會資助，而第二期工程費用為3000多萬元。新建的醫務中心及膳房將開放予公眾使用，他盼為球隊以至港隊提供更多支援，以及培育新血。

另外，巴爾拿在本月初約滿離隊，這名前西甲兵效力「藍鳥」兩年，在今屆亞冠盃分組賽最後一輪對神戶勝利船時，補時頂入關鍵頭槌，協助球隊歷史性晉級16強。惟伍健被問到未與對方續約的原因時，直言這名33歲西班牙籍防守中場身價太高，球隊希望把資源用作簽入鋒線球員，故未有留用對方，「巴爾拿是一個稱職的球員，但也是好貴的球員，我們要有取捨，將其薪金用在中前場、能入球的球員上」。

伍健透露傑志的目標為亞冠盃，現正從全球尋找新兵，亦有1、2個「險簽」球員，「球隊已開出從未開過的高薪合約，但最終未能成事，現有一個目標是前國腳級球員」。至於41歲射手丹恩奴域將於來年6月約滿，伍健指仍未決定對方約滿後會否續用。

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