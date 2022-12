英超︱夏蘭特拍廣告宣傳聯賽重開　自駕剷草機稱掛念隊友 (21:44)

曼城今屆常規主力中,只有夏蘭特與馬列斯因所屬國家隊未能打入世界盃決賽周,過去一個月留在球會。夏蘭特在宣傳片中曾獨自駕駛剷草機玩樂,又整理中場奇雲迪布尼的球衣,掛在假人上,致電給翼鋒基亞利殊但未獲接聽。他承認這段時間「有時會感到沉悶,入球慶祝也獨自一人,不能否認掛念這班傢伙」。

曼城上周完成阿聯酋集訓,日前主場友賽兩球擊敗西甲的合作球會基羅納,當時迪布尼及根度簡已歸隊正選上陣。守將如尼敦阿基、拿樸迪、洛迪卡斯簡迪及傷癒的中場加雲菲臘斯,料可在後日凌晨對利物浦的英格蘭聯賽盃16強大戰候命。

