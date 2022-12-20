足球｜58歲維埃里癌病惡化　母趕赴倫敦陪伴　泰利致以最衷心祝福 (22:43)

意大利《晚郵報》報道，維埃里現於倫敦一間醫院留醫，再度與胰臟癌搏鬥，惟近日病情急轉直下，其母親和胞弟已飛往倫敦陪伴左右。維埃里於2017年首次發現患上胰臟癌，其後痊癒及加入意軍，去年協助主帥文仙尼帶領球隊奪得歐洲國家盃冠軍，但據報近期因病情反覆，上周決定離開意軍，並稱希望這屬暫時性。

維埃里於1964年生於克雷莫納一個富有家庭，1980年在母會克雷莫納展開職業賽生涯，1984年轉會森多利亞後打出名堂，其後曾效力祖雲達斯及車路士，主要冠軍榮譽包括意甲、意大利盃、歐聯、歐洲足協盃、歐洲盃賽冠軍盃、英格蘭足總盃和聯賽盃。國際賽方面，他上陣59次入16球，曾出席1986和90年世界盃及1988年歐國盃，最佳成績是1990年世盃在主場獲得季軍。他早在效力車路士時已擔任領隊兼球員，其後坐正，及後亦曾成為屈福特領隊，但過去20年未再擔任主帥。

車路士名宿泰利在Twitter留言：「向維埃里致以我的愛和最衷心的祝福。他是讓我首次上陣（在車路士一隊）的人。他信任我。」維埃里的意軍前隊友卡布連尼亦予以鼓勵。

其他報道：世界盃｜美斯領阿根廷凱旋 首都巡遊祝捷 200萬人上街同慶

其他報道：世界盃｜賓施馬告別法國隊生涯 「我們的故事走到盡頭」

其他報道：意甲｜米赫洛域因白血病離世 終年53歲 前東家拉素國際米蘭致哀