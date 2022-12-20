世界盃｜法國隊返國答謝球迷　麥巴比表現嚴肅　體育部長否認逼球隊露面 (20:38)

法國足總會長Noel Le Graet曾稱，球員為決賽落敗感失落，回國後「只想盡快回家」，但大軍最終仍有出席歡迎儀式，於地標巴黎協和廣場的露台向約5萬名球迷揮手致謝。麥巴比全程嚴肅，隊長洛里斯等向球迷拍手時亦笑容僵硬，中場基沙文和前鋒基奧特則較為歡悅。

法媒指法國隊在總統馬克龍多次邀約下，才答應面向球迷接受祝賀。Oudea-Castera稱：「當中不存在指令或妥協，大家共同作這決定，球迷都會記得這歡樂時刻。」洛里斯則表示：「這是答謝大家的機會，經歷昨天痛楚後，可在此找到些安慰。」

法軍未能衛冕後，月底約滿的主帥迪甘斯去向亦受關注。其經理人Jean-Pierre Bernes否認他有意競選會長一職，取代因性騷擾醜聞面臨下台的Le Graet，「他24歲已是場上領袖，是為站在球場上而生，我覺得他想繼續以教練身分參與球賽」。法國《隊報》稱迪甘斯希望執教「高盧雄雞」至少到後年的歐洲國家盃，甚至不排除續約至2026年世界盃後。與此同時，自由身的另一法籍名帥施丹，據報當下無望接任下，考慮重返球會級賽事執教。

另外，在決賽互射12碼宴客的曹亞文尼及京士利高文，賽後據報受到網上言論種族歧視，高文所屬球會拜仁慕尼黑譴責相關留言。

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