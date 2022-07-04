世界盃｜美斯領阿根廷凱旋　首都巡遊祝捷　200萬人上街同慶 (19:45)

阿根廷隊前日在世界盃決賽以互射12碼挫衛冕之師法國隊，繼1978和86年後，第3次在世盃登頂，大軍昨在卡塔爾國慶日作勝利巡遊，其後乘專機返國，而阿根廷政府則在同日緊急宣布，除了銀行與聯邦公共收入管理局營業至中午12點外，其餘民營企業依照國定假日規定放假。

據報阿根廷隊抵埗國內的Ezeiza機場，其間已有數以千計的球迷，在當地時間周二破曉時分湧到機場以示支持，而當時美斯率先手持大力神盃落機，教練史卡朗尼則在其身後，一起接受支持者歡呼。大軍及後於機場附近的阿足總協會中心逗留一晚，至周二早上，乘坐開篷巴士到布宜諾斯艾利斯市中心的方尖碑，與多達200萬名祝捷同慶。

25歲學生Kerdocas說：「大家都不用上班，我們將通宵留在這裏。」一名55歲的幼稚園教練戴亞斯則說：「我來到這兒，因為我對阿根廷充滿感情。我愛美斯和整支國家隊。」41歲擁躉Merina更說：「如果今次無法取得美斯的簽名，我會跑到羅沙里奧，他的家鄉Funes，看看能否遂願。」65歲的Grunfeld則表示：「我記得1986年的奪標，但這次勝​​利更加激情。」

阿根廷隊暫時未確定會否與阿根廷總統費爾南德斯會面，球隊曾稱不希望奪得世盃冠軍的喜悅被政治化，而政府亦多次表明，尊重教練與球員的想法。

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