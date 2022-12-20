空手道｜決賽僅負一姐　劉慕裳亞洲賽個人形摘銀　連續12項國際賽奪牌 (20:14)

早前世界排名升上第2的劉慕裳，周日在亞洲賽的女子個人形登場，她在首輪小組賽以「安南大」應戰，並獲24.08分排第1組榜首，晉級次圈後以「一百零八手」獲25.34分，力壓同組的伊朗、越南及印尼隊的選手，以小組首名晉級金牌戰。

劉慕裳與勁敵大野暉會師金牌戰，這名東京奧運銅牌得主以「百步連」應戰並獲得25分，至於日籍世界一姐大野暉則使出一套「一百零八手」，Grace終以0.68分之差僅敗。

兩人今年在世界一級空手道超級聯賽（K1）曾三度碰頭，包括2月的阿聯酋站4強，5月摩洛哥站及9月阿塞拜疆站的決賽，港將皆力戰下告負。雖然劉慕裳挑戰首個亞洲冠軍不果，但仍跨季連續12項賽事贏得獎牌。

劉慕裳賽後感謝外界對她的支持，直言這些鼓勵對自己意義重大，她又恭喜港隊隊友取得好成績，「我們一起努力吧，下次一定會更好的」。她稍作休息後，明年1月27日在埃及出戰新一季的K1超聯開羅站。

港隊在今屆賽事共奪2銀4銅，除了劉慕裳在成年組的女子個人形摘銀，自由搏擊女將何佳恩包攬雙銅，她先在68公斤以上級銅牌戰勇挫菲律賓隊的Miyuki Tacay，隨後伙蔡韻瑜和曾綺婷在隊際賽銅牌戰面對印尼隊得1勝2和，再添獎牌。

至於一班小將亦有出色表現，當中招俊然在青年組男子個人形得亞軍，曾栢賢及鄧宇軒則分別於青少年與U21的男子個人形奪得季軍。

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