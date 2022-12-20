世界盃｜賓施馬告別法國隊生涯　「我們的故事走到盡頭」 (03:00)

法國隊於今屆卡塔爾世界盃雖受傷兵潮困擾，仍一路殺入決賽，但最終激戰120分鐘下，再以互射12碼不敵阿根廷隊，未能成為史上第3支衛冕的國家隊。而35歲的賓施馬今年當勇，更首次奪得年度金球獎（Ballon d'Or），惟他在世盃開鑼前夕意外地在操練時受傷，其後更決定退隊。

雖然他日前康復並已隨所屬球會皇家馬德里，但仍未被法軍剔出名單下，於決賽舉行前曾獲法國總統馬克龍開腔邀請對方歸隊，但他卻在社交網直言「我沒興趣！」令外界懷疑他與法軍主帥迪甘斯的不和傳聞。

結果賓施馬在球隊於世盃敗陣奪亞後不足24小時，在個人社交網宣布告別國際賽生涯：「我付出了努力，又犯過了錯誤得過教訓，讓我能成為今天的自己，我也為此感到驕傲！我已經寫下了我的故事，而我們的故事已走到盡頭了。」

外界料他形容的錯誤，正是2015年時他涉嫌利用一段性愛錄影片，企圖勒索當時另一名法國隊主力華布拿，及後罪成，被判緩刑1年及罰款，令他一度被法國足總踢出國家隊長達6年，直至去年才獲重召，並隨隊出戰了歐洲國家盃，惟在16強以互射12碼不敵瑞士隊出局，亦是他最後一次出戰國際大賽。

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