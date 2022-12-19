世界盃直擊：手記｜直擊卡塔爾世盃後　展望「香港球迷的世界盃」 (23:28)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

記者今屆聯同攝影記者來到卡塔爾跟足全程，64場比賽中，據悉每場約有600至800張傳媒看台門票，讓約3500名認證傳媒申請抽籤，加上今屆比賽場地都集中在多哈等市中心舉行，交通方便，記者最終看了接近20場比賽，包括揭幕戰及決賽，實屬出發前預計之外。當然不忘要感謝曾在多哈工作12年、近年已返港的港人Stephen，在住宿飲食和採訪方面都提供不少建議。

世界盃過後，緊接最快明年底輪到港足來到卡塔爾參加亞洲盃決賽周，就如港足隊長黃洋早前所言，「明年亞洲盃就是香港球迷的世界盃」，加上8年後還有2030年多哈亞運，相信未來數年，一眾香港運動員以至體記們，都有機會再次來到這個西亞國度。

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