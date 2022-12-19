柏高球評｜阿根廷部署完勝有賴法國傷病潮　迪甘斯上寶貴一課前景光明 (22:16)

賽前預測迪馬利亞正選攻堅果然估中，但史卡朗尼仍能突破盲腸，把其從慣常的右路改放左翼，叫人想起美斯昔日跟巴塞左閘佐迪艾巴呼應的美好回憶。此調動先是針對法國右閘慣性（及受誘導）內移，形成迪馬利亞單挑迪比利的有利場景；防守端亦考慮到右中場迪保羅比迪馬利亞善於橫向補位，可兼顧填塞中路與協防麥巴比的雙重任務。

無疑史卡朗尼的部署之能完勝，必關乎法國遭傷病打擊，除了前線壓迫比以往更不濟，基奧特的柱躉作用亦近乎零，即使阿根廷守將擅長aggressive標波，恰恰食住高盧雄雞的固定推進模式，也未免反常。法國教練迪甘斯換人後總算止血，起死回生卻還得有賴史卡朗尼再度自爆。事後孔明，剛傷癒的迪馬利亞退下火線合理，惟若調入利辛度馬天尼斯扼守左路而推前達利亞費高，四人及五人防線可隨時變換，應該較能抵抗法國當時的四二四吧。

史卡朗尼治軍沒有哲學，只有彈性，白藍軍堪稱歷屆盟主中最多變動，結果為今行七戰俱先開紀錄，但新手教頭臨場火候尚需浸淫，既曾反負沙特，領先兩球的三仗又有一次幾乎被扳平、兩次直情遭逼和，包括冠軍戰。然而這或許剛好提醒迪甘斯學懂浮動，無謂再倚重基奧特甚至賓施馬，下半場用生牯仔加強逼搶大抵方為出路，前景理應更勝阿根廷呢。

文：蘇柏高

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