世界盃︱迪甘斯同意傷病礙法軍上半場發揮　拒責怪迪比利 (18:20)

法軍今晨決戰有美斯坐鎮的阿根廷隊，上半場未曾在對方禁區觸球，想主守但亦錯漏百出，包括回防的迪比利侵犯迪馬利亞，繼而先輸12碼。迪甘斯未待半場完結，便換出迪比利與基奧特。後者在場邊表現惱怒，曾擲水樽泄憤。迪帥賽後稱：「球隊上半場表現退縮，缺乏壓逼強度，但不代表被換出的球員比其他人需付更大責任。」隨阿根廷球員下半場開始體力下降，後備入替的高路梅安尼、馬古斯杜林等為法國隊帶來身體對抗性優勢，但最終基利安麥巴比連中三元，也未能助法國隊反勝，並互射12碼落敗。

法軍今屆賽前已有尼高路簡迪、賓施馬等因傷退隊，過去一周亦有多名大軍球員出現流感病徵，迪甘斯指在這些不利因素下，決賽僅負飲恨的感覺更痛。他盛傳在法國隊達標打入4強後獲提續約，但今日表示將明年初才會與對方商討去留。

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