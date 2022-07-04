世界盃直擊圖輯｜阿根廷即晚勝利巡遊　開篷隊巴經大街　球迷爬街燈睹眾星 (13:58)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

阿根廷奪冠賽後，在返回卡塔爾大學住宿前即席在卡塔爾舉行勝利巡遊，一眾冠軍成員均坐上一輛印有寫上冠軍字樣、主色為淺藍色的開篷巴士，車頭鋪上大型阿根廷國旗。

由於適逢為卡塔爾國慶日，原定賽後在路薩爾大道有大型巡遊及放煙花慶祝國慶，早已聚集大批市民等待巡遊，而阿根廷亦舉行勝利巡遊下，令現場聚集更多人群等待。

在當地凌晨12時，阿根廷隊巴駛入大街，兩旁球迷隨即興奮地向巴士大叫「美斯」，又高舉手機拍攝，有球迷為爭取有利位置，甚至爬上燈柱和交通燈，盼親睹一眾球星風采。

本報記者現場所見，門將達米安馬天尼斯坐在車頭高舉大力神盃，然後輪流給隊友向群眾舉盃及揮手致意，不少球員都持手機拍攝巡遊情况，當中保羅戴巴拿及安素費南迪斯等，期間均曾在社交網直播盛況，美斯則坐在隊巴最後方。巡遊歷時約半小時後，隊巴便駛離大街。

阿根廷大軍在慶祝過後馬不停蹄，據報在卡塔爾當地時間周一早上7時，這支應屆世盃冠軍已乘隊巴往多哈的哈馬德國際機場，離開卡塔爾，預計在阿根廷時間周一晚（香港時間周二凌晨）抵埗阿根廷，準備跟國內球迷慶祝奪冠。

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