世界盃直擊｜入場見證美斯捧世盃　阿根廷球迷均稱史上最佳　成就已超越馬拉當拿 (13:03)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

阿根廷年輕夫婦Juan與Lara入場見證祖國封王，Juan稱今場真是硬仗，「我們看得幾乎要命，（法國隊翼鋒）基利安麥巴比非常強，不過整體來說阿根廷也踢得很好，我認為球隊控制了賽事」。Lara稱阿根廷在上半場踢得非常好，看得既緊張又感動，「由第1和第3個入球，以及互射12碼時我們都有感動流淚，美斯值得贏得這個冠軍」。

另兩名阿根廷籍球迷Matias和Federico稱，今仗看得令人情緒激動兼擔驚受怕，其中40歲的Matias提及上次1986年馬拉當拿為阿根廷奪冠時，當年他只得4歲幾乎沒有親身經歷，因此今次能親眼看到美斯高舉世盃時，笑稱完場一刻「哭得像是嬰兒」，「球隊為了這目標奮戰多年，很想見到美斯捧盃」。

對於兩大阿根廷球王馬拉當拿和美斯，Juan認為兩者成就「平起平坐」。Lara更說不會二選一，「我們只會想由以前的馬拉當拿，現在改由美斯去為阿根廷不斷取得入球和勝利」。Matias則大讚美斯是「GOAT」（Greatest of All Time，史上最佳），「馬拉當拿好像一切都很容易達成，當然二人身處不同年代。但美斯現在贏得世界盃後，我覺得他已經超越了馬拉當拿，今時今日能奪冠絕不容易」。他在現場亦感受到球場內眾多觀眾都是支持阿根廷奪冠。

此外，來自科威特的Reem與男朋友Fawaz在場內身穿阿根廷球衣和披上這南美國家的國旗，全程看得非常投入。Reem本身更是科威特國家隊的女足代表球員，完場後感受既興奮又夢幻，「我很高興可以入場，我喜歡阿根廷都是因為美斯和球迷，尤其球迷非常投入為球隊加油打氣，給我非常好的感覺」。她稱今仗戰情大起大落，令人難忘，雖多次被法國追平，「但我一直相信球隊終會勝出」，她今次穿上印有馬拉當拿名字的球衣，冀可帶來好運，「他今次真的在天之靈幫助球隊」，也大讚美斯是史上最佳，「我的世代球迷都會傾向支持美斯，美斯的成就已接近等同馬拉當拿，踢更多比賽有更多入球，雖然二人來自不同年代，但我會說美斯是GOAT」。

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