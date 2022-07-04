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世界盃︱馬天尼斯再成奇兵　更衣室「為麥巴比默哀」　領金手套獎興奮慶祝 (14:47)

阿根廷隊今晨（19日）挫法國隊勇奪世界盃，功臣除了梅開二度的隊長美斯，門將達米安馬天尼斯與翼鋒迪馬利亞同樣表現搶鏡。贏得金手套獎的馬天尼斯，賽後有安慰對方主將基利安麥巴比，但亦被影到更衣室嘲諷對方，稱要為對方默哀，但停頓一下後又繼續慶祝。

30歲的馬天尼斯去年4月才首次為阿根廷上陣，但立即成為球隊主力，今仗雖然三度被麥巴比射破十指關，但加時補時階段，用腳擋出法國隊後備兵高路梅安尼的單刀，且再繼8強淘汰荷蘭隊後，再次成為互射12碼贏波功臣。他完場後繼續成為焦點之一，除了與麥巴比相關的花邊事，領金手套獎時在頒獎台上做出的慶祝動作，同樣受非議。

至於之前3場淘汰賽都先列後備的迪馬利亞，今仗先博得12碼後，再完成精彩反擊入球。34歲的他賽後上載與美斯及另一老將奧達文迪的合照，及一張大力神盃在睡房枕頭上的照片，又說道：「喜悅無法解釋形容，尤其終於為2014年決賽未能上陣而復仇。」阿根廷隊8年前世盃決賽不敵德國隊，當時迪馬利亞因傷，被當時效力的皇家馬德里禁止他替阿根廷上陣。

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