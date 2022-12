世界盃︱馬天尼斯再成奇兵　更衣室「為麥巴比默哀」　領金手套獎興奮慶祝 (14:47)

30歲的馬天尼斯去年4月才首次為阿根廷上陣,但立即成為球隊主力,今仗雖然三度被麥巴比射破十指關,但加時補時階段,用腳擋出法國隊後備兵高路梅安尼的單刀,且再繼8強淘汰荷蘭隊後,再次成為互射12碼贏波功臣。他完場後繼續成為焦點之一,除了與麥巴比相關的花邊事,領金手套獎時在頒獎台上做出的慶祝動作,同樣受非議。

至於之前3場淘汰賽都先列後備的迪馬利亞,今仗先博得12碼後,再完成精彩反擊入球。34歲的他賽後上載與美斯及另一老將奧達文迪的合照,及一張大力神盃在睡房枕頭上的照片,又說道:「喜悅無法解釋形容,尤其終於為2014年決賽未能上陣而復仇。」阿根廷隊8年前世盃決賽不敵德國隊,當時迪馬利亞因傷,被當時效力的皇家馬德里禁止他替阿根廷上陣。

123rd minute. This save by Emiliano Martinez will go down in history as the greatest save ever. 15 minutes later, Argentina was crowned World Cup Champions. pic.twitter.com/1ZbDWBbSMX — Arjun Sethi (@arjunsethi81) December 19, 2022

In the midst of the Argentina celebrations Emiliano Martinez takes the time to console Kylian Mbappe. Think about that. Man just won the World Cup and takes the time to do that.



Pure class.#WorldCup pic.twitter.com/bS3Q3b2TQ8