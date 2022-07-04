世界盃︱美斯無意急流勇退　期待冠軍身分再出賽　主帥預留下屆10號球衣 (11:08)

美斯今晨（19日）在卡塔爾圓夢，首度領阿根廷贏得世界盃，賽後騎在已退役好友阿古路的膊上，與其他隊友繞場一周接受祝賀，復刻上代球王馬拉當拿36年前捧盃的景象。這名35歲隊長稱生涯已無憾，但想以世界冠軍名義，繼續享受球賽。主帥史卡朗尼就表明4年後的北美世界盃，已為對方預留位置。
美斯在球會賽獲獎無數，但來到近兩年，才先後捧起美洲盃及世界盃。外間關注他會否急流勇退，但他說：「我當然想以此作結，因為已無法要求更多了……我仍然喜歡足球，享受在國家隊之中，還想以世界冠軍球員身份多踢幾場波。」阿根廷隊要到明年3月的下屆世盃外圍賽，才會首次穿起3粒星隊章球衣比賽，下一項大賽會是後年夏季的美洲國家盃。
儘管4年後的北美世界盃，美斯將年屆39歲，但史卡朗尼表明希望對方續為國家隊貢獻：「我們下屆世盃會先預留他的位置，他最有資格去決定自己的生涯，包括要不要繼續代表阿根廷出賽。」美斯是國際賽上陣最多的南美洲球員，今晨對法國隊的決賽是其第172次替「潘帕斯雄鷹」披甲，累積攻入98球則排史上第3。
其他新聞：世界盃︱球王美斯圓夢 阿根廷互射12碼擊敗法國捧大力神盃
其他新聞：世界盃直擊︱入場撐美斯世盃終戰 阿根廷球迷力撐球王級
其他新聞：世界盃直擊︱鄭兆聰「快閃」抵卡塔爾看決賽 料球迷冀美斯有完美結局
Leo Messi va a seguir jugando con la Selección Argentina.
Quiere disfrutar de haber sido campeón. pic.twitter.com/HRhHTyU0mx— Gastón Edul (@gastonedul) December 19, 2022