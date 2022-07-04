世界盃︱美斯無意急流勇退　期待冠軍身分再出賽　主帥預留下屆10號球衣 (11:08)

美斯在球會賽獲獎無數，但來到近兩年，才先後捧起美洲盃及世界盃。外間關注他會否急流勇退，但他說：「我當然想以此作結，因為已無法要求更多了……我仍然喜歡足球，享受在國家隊之中，還想以世界冠軍球員身份多踢幾場波。」阿根廷隊要到明年3月的下屆世盃外圍賽，才會首次穿起3粒星隊章球衣比賽，下一項大賽會是後年夏季的美洲國家盃。

儘管4年後的北美世界盃，美斯將年屆39歲，但史卡朗尼表明希望對方續為國家隊貢獻：「我們下屆世盃會先預留他的位置，他最有資格去決定自己的生涯，包括要不要繼續代表阿根廷出賽。」美斯是國際賽上陣最多的南美洲球員，今晨對法國隊的決賽是其第172次替「潘帕斯雄鷹」披甲，累積攻入98球則排史上第3。

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