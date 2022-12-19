世界盃直擊︱決賽適逢國慶日　卡塔爾舉國歡騰 (02:31)

今屆世盃因應主辦國卡塔爾夏季天氣炎熱等因素，首次改於冬季舉行，同時決賽日（12月18日）剛好是卡塔爾國慶日，令這西亞國家昨在賽前賽後全城一片慶典氣氛，市中心不少大道都有封路安排，令下午交通一度水泄不通。

卡塔爾於2007年起將國慶日設為公眾假期，據當地市民透露，每年踏入12月政府會陸續舉行各種節慶或文藝活動，國慶當日在卡塔爾各處都會舉辦不同規模的巡遊和慶祝活動。

有別往年於卡塔爾國王辦公室外及近市中心Corniche海濱大道舉行大型巡遊和閱兵儀式，今年為配合世盃，慶典巡遊均移師至決賽城市路薩爾（Lusail），並劃分在賽前賽後舉行。

《明報》記者現場所見，踏入中午時分陸續有卡塔爾人民帶同小孩，身穿節慶服飾、拿着大小卡塔爾國旗走在路薩爾大道各處景點，感受國慶氣氛與拍照留念，下午3時起上空更有噴射機列隊噴煙匯演。有瓦其夫傳統市集檔販透露，過去一個月主要銷情除了世盃產品，還有不少本地女性購買節慶服飾，給自己或小孩迎接國慶。

至於世盃決賽球場城市路薩爾，位於多哈以北約22公里，面積約38平方公里。名字寓意城市獨特性，以「未來城市」為招牌，是卡塔爾2005年起規劃的新市鎮，。

記者此前到過多次鄰近球場的路薩爾大道時，兩旁盡是商場及餐廳，世盃期間掛滿參賽球隊國旗，入夜後星光璀璨，猶如香港的尖沙嘴或銅鑼灣。

除了世盃決賽，路薩爾曾承辦2006年多哈亞運射擊及射箭賽事。卡塔爾去年首辦世界一級方程式賽車（F1）分站，亦在路薩爾國際賽車場上演。據卡塔爾官方數字，路薩爾人口約為20萬，已達17年前規劃時的預期。

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