世界盃直擊︱入場撐美斯世盃終戰　阿根廷球迷力撐球王級 (23:33)

明報記者 余瑋 鄧宗弘 卡塔爾直擊

來自烏克蘭的Andy來到卡塔爾3天，今次上身赤膊，透露賽前早上花4小時，塗上阿根廷球衣顏色當「國王新衣」，冀以此獻身支持阿根廷，「我喜歡美斯，我想他捧盃創造歷史，他也非常值得獲得這成就，所以我完全不覺凍，反而覺得很興奮」。他稱雖不是阿根廷人，但在現場也感受到足球對阿根廷人就是「整個生命」，「阿根廷球員在比賽更是100%付出」。

阿根廷籍球迷Gaston帶同兒子Maxi入場看決賽，他稱所有阿根廷球迷都希望美斯在世盃劃上完美句號，「爭取這個冠軍不是為我們球迷，而是全為了給他（美斯）」。比較阿根廷兩大球王馬拉當拿及美斯成就，Gaston向美斯投下支持一票，「我個人認為美斯就是史上最佳，因為我親眼見證他在球場征戰了很多年，當然馬拉當拿也是與別不同」。

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