世界盃直擊｜「未來城市」路薩爾舉辦世盃決賽　都市風貌似香港 (20:02)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

路薩爾位於多哈以北約22公里，面積約38平方公里，與香港南區相若。名字寓意城市的獨特性，融合多哈傳統及與現代接軌。《明報》記者現場所見，鄰近球場的路薩爾大道，世盃期間掛滿參賽球隊國旗，兩旁盡是繁華商場及餐廳，入夜後星光璀璨，現代都市風貌猶如返回香港的尖沙嘴或銅鑼灣。

除了舉行世盃決賽，路薩爾曾承辦2006年多哈亞運的射擊及射箭賽事。卡塔爾去年首辦世界一級方程式賽車（F1）分站，亦是在路薩爾國際賽車場上演。

卡塔爾投資局旗下的房地產公司於2005年推出「未來城市」計劃，着手吸納本地及海外投資當地產及基建項目，據卡塔爾官方數字，路薩爾現時人口約為20萬，已經達到17年前規劃時的預期。

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