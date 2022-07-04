短池世界賽︱何詩蓓200米自由泳衛冕金牌 (18:05)

何詩蓓早前在女子100米自由泳掛銀，她在今早轉戰200米自由泳，在最後一組初賽登場，一直保持均速領先下，以1分53.39秒觸池，總成績排第2晉級，100自銅牌得主、荷蘭隊泳手史甸貝根則排首名。

何詩蓓在200米自由泳決賽第5線出擊，雖然其起步稍慢，首次觸池僅排第4，但她在頭50米已重奪領先位置，由一路領放，最終游出1分51.65秒首名觸池，以0.59秒優勢力壓加拿大隊的史密芙奪冠。

何詩蓓曾表示，在今屆實事衝擊個人最佳成績為目標，這次成績跟她保持的200米自由泳世界紀錄1分50.31秒仍有一段距離，她也坦承可惜：「這是我最喜歡的項目，我渴望衛冕，也希望成績更快。不過，勝利就是勝利。」

總結一連6日的賽事，港隊除了何詩蓓贏得1金1銀，其餘泳手亦有出色表現，共創造10項新港績。當中何甄陶在男子50米自由泳初賽游出新港績20.99秒殺入複賽，終獲第9；其隊友關鵬（200米背泳）、Adam Chillingworth（200米蛙泳）、伍棹然（100米背泳）亦打破香港紀錄。

一班男飛魚在5項男子接力連破港績，當中包括4x100米四式接力、4x50米四式接力、4x200米自由泳接力、4x50米自由泳接力、4x100米自由泳接力，而歐鎧淳、吳欣鍵、施幸余及何甄陶也合力打破4x50男女子混合四式接力香港紀錄。

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