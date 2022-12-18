世界盃︱今屆傳中量減質升　奇連士文：高效中鋒仍具戰術價值 (20:44)

FIFA的數據顯示，今屆直至4強的合共62場比賽，場均傳中次數為13.5次，較4年前俄羅斯一屆的14.3略低，但有45個入球來自傳中攻勢，比上屆的24球高83%，顯示製造到更理想最後一傳。奇連士文呼應上次分享時說各隊中路防守嚴密，令各隊改向邊路尋找空位，昨延伸指這證明純中鋒在現代足球仍具重要戰術價值：「阿根廷與法國殺入決賽都不是巧合，因為他們有禁區內轉化入球機會的球員。相信今屆世盃後，會有很多有關9號位的討論，這個位置的球員會有需求。」

對於阿根廷與法國打入決賽，法籍的雲格認為兩隊在晉級過程皆非一帆風順，但都及時調整到攻守平衡：「兩隊都學習得很快，特別是第一場輸波的阿根廷，這代表他們的心理狀態非常強。」

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