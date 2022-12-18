香港單車節︱黃金寶樂見賽事復辦　李慧詩盼明年「短袖衫褲」再戰 (12:49)

50公里項目路線原定經過「三隧三橋」，即長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋，惟旅發局於清晨宣布因應青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，與單車總會商討後，決定更改活動路線，不經青馬大橋及汀九橋，變成「三隧一橋」，路程縮短至大約36公里，以確保安全。

50公里組參加者約6時半陸續抵達終點，新鴻基地產執行董事郭基煇首先衝線，「女車神」李慧詩則緊隨其後，但因路線縮短，有參加者衝線後高呼「回水」以示不滿。

李慧詩接受訪問時，先感謝一眾工作人員的付出，以及市民體諒封路安排。她提到首2公里和近昂船洲大橋位置側風較強，若參加者不習慣在公路踩車，在路邊或橋邊或較危險。她笑言賽前目標是不被郭基煇「放甩」，惜最終失敗，又盼明年再度參加，「今年賽事因疫情延至冬天舉行，希望下年再舉辦單車節時，大家可以穿上短袖衫褲一起踩單車。」

至於參加30公里組別的香港劍手方凱申、何思朗和蔡俊彥，也順利完成賽事，當中以方凱申成績最快。「三劍俠」指平日練習時會會踩單車機，但在公路踩車的感覺截然不同，花劍好手蔡俊彥則指冬天參賽問題不大，又預計夏天踩單車會較吃力。花劍隊將於本月底赴法國集訓2個月，方凱申透露重劍隊在1月到卡塔爾出戰大獎賽，然後到法國會合花劍隊，何思朗則指佩劍隊有待新教練上任後再作安排。

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