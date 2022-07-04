短池世界賽︱港隊男子混合泳接力快舊紀錄6.2秒　何詩蓓200自輕鬆闖決賽 (11:36)

25歲的何詩蓓今早在最後一組初賽登場，一直保持均速領先下，以1分53.39秒觸池，總成績只慢過之前一組的荷蘭隊泳手史甸貝根（Marrit Steenbergen），輕鬆闖決賽。上屆亞軍列貝嘉史密夫（Rebecca Smith）僅以第5名過關，而中國隊新星李冰潔續未病癒而棄賽，料何詩蓓今午可輕鬆衛冕，專注挑戰去年決賽創下1分50.31秒的世界紀錄。

港隊今早除了何詩蓓與男子接力隊，另有5將出賽，其中剛升上成年組的16歲女將張心悅，在女子200米背泳游出2分9.55秒，較自己7月本地賽創下的香港青年紀錄快3.21秒，在初賽排第28。她之後再與另外兩名小將楊凱晴及林凱喬，伙大師姐施幸余出戰女子4x100米混合泳接力，以4分5.26秒排第14。男將卓銘浩則在男子200自游出1分47.30排第30。

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