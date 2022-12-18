世界盃︱莫迪歷明言續戰明夏歐國聯　「克羅地亞是足球強國」 (10:01)

37歲的莫迪歷今仗因波索域缺陣，參與更多防務工作，甚少助攻。他賽後特別提到克羅地亞自脫離南斯拉夫獨立後，小國寡民卻近7屆世界盃三度取得三甲，揚言：「我們不是20年才創一次奇跡的黑馬，而是表現穩定的足球強國。」

克羅地亞與大部分歐洲球隊一樣，至明年3月才會重返球場，爭取後年歐洲國家盃資格。他們6月則會與西班牙、意大利及荷蘭爭奪歐國聯，莫迪歷認為自己仍可維持高水平表現一段時間，最少會留在國家隊至這項賽事，之後再評估參加歐國盃決賽周的可能性，又說道：「我們可以為今次的獎牌而自豪，相信克羅地亞未來也能贏到獎盃，世界盃、歐國盃或國家聯賽也好。」

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