世界盃︱棄保守鬥攻　克羅地亞小勝摩洛哥摘季 (00:55)

克羅地亞隊在今晨上演的季軍戰中一改分組賽首次交手時的保守踢法，結果上半場憑加華迪奧爾及柯錫一頭一腳，以2：1擊敗有達尼一度扳平的「黑馬」摩洛哥隊，取得今屆季軍。
相比上場對阿根廷的4強賽事，「格仔兵團」克羅地亞此仗共作出5個調動，去仗位列後備的史坦尼錫、蘇達路、柯錫、馬耶及利華查，今場賽事俱成為正選。至於史上首度打入世界盃4強的「北非雄獅」摩洛哥，最受注目的則是18歲中場新星艾簡奴斯首次代表國家隊正選上陣，他亦是非洲球隊出戰世界盃賽事以來，最年青的正選球員。
雙方今屆世界盃F組賽事已曾碰頭，當時兩軍入肉攻勢欠奉下互交白卷完場。.不過來到心理包袱相對較細的季軍戰，克、摩甫開賽就即以直接快捷的進攻戰術轟炸對方防線。格仔兵7分鐘先藉罰球戰術，進攻主力比列錫頭槌二傳，再由今屆世盃表現非常出色的20歲中堅加華迪奧爾接力銅頭一搖先開紀錄。摩洛哥1分鐘後以彼之道還施彼身，由後上助攻的達尼接應罰球頭槌頂入克軍大門扳平。不過上半場錄得8射4中，控球率達59%的克羅地亞，至42分鐘再由柯錫接應利華查傳送，禁區內偏左位置射門彎過摩軍門將耶辛尼保奴後中柱入網，助克軍半場領先2：1。
1球落後的摩洛哥，換邊後先後由伊利亞斯查亞及盛傳已獲多間英超球會青睞的奧拿希，入替另外2名中場球員沙比尼及艾簡奴斯，而克羅地亞亦以尼高拉華錫換走傷出的正箭頭卡拉馬歷。其後摩洛哥進一步採取全場壓逼戰術試圖收復失地，但邊路傳送大多未能越過克軍防線，安尼斯利75分鐘的近門施射又未能射破及時出迎封位的克羅地亞門將利華高域，最終克羅地亞得以保住2：1勝果而歸。
另外，今屆表現出色的摩洛哥門將耶辛尼保奴，雖與西維爾合約至2025年夏天才到期，但31歲的他近期獲曼聯及阿士東維拉等垂青，有意簽入對方擔任二號門將，據報會方已為他定價2600萬歐元（約2.2億港元）方可放人。
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