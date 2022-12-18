世界盃︱棄保守鬥攻　克羅地亞小勝摩洛哥摘季 (00:55)

相比上場對阿根廷的4強賽事，「格仔兵團」克羅地亞此仗共作出5個調動，去仗位列後備的史坦尼錫、蘇達路、柯錫、馬耶及利華查，今場賽事俱成為正選。至於史上首度打入世界盃4強的「北非雄獅」摩洛哥，最受注目的則是18歲中場新星艾簡奴斯首次代表國家隊正選上陣，他亦是非洲球隊出戰世界盃賽事以來，最年青的正選球員。

雙方今屆世界盃F組賽事已曾碰頭，當時兩軍入肉攻勢欠奉下互交白卷完場。.不過來到心理包袱相對較細的季軍戰，克、摩甫開賽就即以直接快捷的進攻戰術轟炸對方防線。格仔兵7分鐘先藉罰球戰術，進攻主力比列錫頭槌二傳，再由今屆世盃表現非常出色的20歲中堅加華迪奧爾接力銅頭一搖先開紀錄。摩洛哥1分鐘後以彼之道還施彼身，由後上助攻的達尼接應罰球頭槌頂入克軍大門扳平。不過上半場錄得8射4中，控球率達59%的克羅地亞，至42分鐘再由柯錫接應利華查傳送，禁區內偏左位置射門彎過摩軍門將耶辛尼保奴後中柱入網，助克軍半場領先2：1。

1球落後的摩洛哥，換邊後先後由伊利亞斯查亞及盛傳已獲多間英超球會青睞的奧拿希，入替另外2名中場球員沙比尼及艾簡奴斯，而克羅地亞亦以尼高拉華錫換走傷出的正箭頭卡拉馬歷。其後摩洛哥進一步採取全場壓逼戰術試圖收復失地，但邊路傳送大多未能越過克軍防線，安尼斯利75分鐘的近門施射又未能射破及時出迎封位的克羅地亞門將利華高域，最終克羅地亞得以保住2：1勝果而歸。

另外，今屆表現出色的摩洛哥門將耶辛尼保奴，雖與西維爾合約至2025年夏天才到期，但31歲的他近期獲曼聯及阿士東維拉等垂青，有意簽入對方擔任二號門將，據報會方已為他定價2600萬歐元（約2.2億港元）方可放人。

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