世界盃直擊︱陪伴愛隊進軍決賽　兩港球迷歎無憾 (00:05)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

支持阿根廷的Grace，話雖起初來到已計劃跟足愛隊全程，惟她承認對入到決賽還是感到驚喜，因為阿根廷一路高歌，她亦多次延長住宿，先後與多名女球迷「夾租」。她在卡塔爾感受到眾多中東球迷支持美斯，加上阿根廷在決賽場地路薩爾地標球場已出戰5仗，每次入場都如有主場威力，「若美斯能帶領阿根廷捧盃，就真是無憾，希望可以買新球衣，隊章變成3粒星」。

另邊廂，支持法國隊的Ricky在卡塔爾一個月，連同決賽將合共觀看14場比賽，當中法國7仗皆坐在龍門後球迷區，全程站着打氣，「其實是很勞累，旅程中間也生病過，但感受到各地球迷都當世界盃是嘉年華去享受，一切也值得」。

Ricky上屆到俄羅斯入場看決賽，見證法國捧盃，他期望愛隊能衛冕之餘，本身有家人住在法國的他透露，已買機票於決賽後數小時飛往巴黎，盼趕及參與法軍在當地的慶祝活動，「希望到時會是勝利巡遊吧」。

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