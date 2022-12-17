世界盃直擊︱卡塔爾青訓學院設施齊備　多哈再辦亞運不再「燒錢」 (22:34)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

本報記者今次到訪卡塔爾，現場視察佔地250公頃的「Aspire Zone」體育園區，面積比13個維園還要大，當中包括在亞洲以至全球享負盛名的Aspire青訓學院，除了有9個標準足球訓練場，課室、宿舍等亦一應俱全，自2004年正式啟用起，一直成為卡塔爾體育發展搖籃，例如今屆世界盃，卡塔爾隊26人大軍便有18人於此畢業。園區內還有一所世界級骨科醫院，專為世界級運動員康復及手術，今屆世盃球場之一的哈利法國際球場亦在區內。

至於可同時舉行13項不同項目比賽的Aspire綜合體育館，港隊2006年在此贏過兩面亞運金牌，其中王晨與「黑妹」葉姵延包辦羽毛球女單冠亞軍，張敬煒則在場地單車男子40公里記分賽揚威。展望2030年多哈亞運，單車、羽毛球、空手道、武術及體操戰將會續於此爭奪佳績。毗連綜合體育館的還有哈馬德水上運動中心、兼辦劍擊賽的籃球館、近年因應新興運動而落成的滑板場與運動攀登場，也將是港隊屆時爭獎牌的地點。卡塔爾亦正申辦2036年奧運，相比2034年才將首辦亞運的鄰國沙特阿拉伯，顯然走得更前。

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