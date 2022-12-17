澳職｜墨爾本打吡發生騷亂腰斬　墨城門將遭球迷襲擊頭破血流 (19:21)

澳洲職業足球聯賽今午（17日）上演墨爾本城對墨爾本勝利的同市打吡，惟開賽約20分鐘疑有球迷示威演變成騷亂，當中墨城門將被客軍球迷襲擊致頭破血流，會方及後稱他疑出現腦震盪。球證最終決定把賽事腰斬，當時墨爾本城以1：0領先。
目前位居榜首的墨爾本城，此戰11分鐘由中場艾登奧尼爾先開紀錄。戰至20分鐘，有墨爾本勝利球迷向球場投擲煙花，墨城門將湯高華將其擲回球迷區。一批球迷隨即突破警衛防線衝入場內，當中有球迷在場內示威，亦有人以鐵桶扔向湯高華施襲，終導致他頭部見血。湯高華在職球員護送下返回更衣室縫針，會方其後於社交網稱他疑出現腦震盪。球證最終以保障球員安全為由，決定腰斬賽事。
澳洲傳媒指出，兩隊球迷組織賽前計劃在今仗20分鐘離場抗議，不滿澳職賽會日前宣布以1500萬澳元（約7800萬港元），將未來3年的季後賽總決賽主辦權賣予新南威爾士省政府，取代過去以常規賽排名較高隊伍獲得主場之利的慣例。
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City goalkeeper Tom Glover is assaulted with a bin as fans invade the pitch. What happened to just walking out? #MelbDerby pic.twitter.com/zzckclmwRS— Neil Sherwin (@neilsherwin) December 17, 2022