澳職｜墨爾本打吡發生騷亂腰斬　墨城門將遭球迷襲擊頭破血流 (19:21)

目前位居榜首的墨爾本城,此戰11分鐘由中場艾登奧尼爾先開紀錄。戰至20分鐘,有墨爾本勝利球迷向球場投擲煙花,墨城門將湯高華將其擲回球迷區。一批球迷隨即突破警衛防線衝入場內,當中有球迷在場內示威,亦有人以鐵桶扔向湯高華施襲,終導致他頭部見血。湯高華在職球員護送下返回更衣室縫針,會方其後於社交網稱他疑出現腦震盪。球證最終以保障球員安全為由,決定腰斬賽事。

澳洲傳媒指出,兩隊球迷組織賽前計劃在今仗20分鐘離場抗議,不滿澳職賽會日前宣布以1500萬澳元(約7800萬港元),將未來3年的季後賽總決賽主辦權賣予新南威爾士省政府,取代過去以常規賽排名較高隊伍獲得主場之利的慣例。

City goalkeeper Tom Glover is assaulted with a bin as fans invade the pitch. What happened to just walking out? #MelbDerby pic.twitter.com/zzckclmwRS— Neil Sherwin (@neilsherwin) December 17, 2022