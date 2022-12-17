世界盃直擊：專訪︱卡塔爾青訓教練樂見舉辦世盃　從軟硬件着手促進發展 (21:07)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

現年41歲的Ahmad曾是卡塔爾職業球員，8歲開始在當地名門艾薩德接受青訓，曾是青年軍隊長。艾薩德過往不乏球星效力，如羅馬里奧、魯爾及沙維等。Ahmad於1999年起轉到多間卡塔爾頂級或次級聯賽球會落班，包括艾哥爾（Al Khor SC）及穆艾塔羅（Muaither SC），踢了過百場聯賽及多次贏過次級聯賽盃賽。司職右閘的他因視巴西傳奇射手「大哨」朗拿度為偶像，球員時多次身披9號。他於2012年32歲時因傷掛靴，之後在當地一間著名青訓學院任青訓教練兼球探至今，指導青年軍，兩年前更考獲亞洲足協專業教練牌照，在卡塔爾及香港分別只有約30人和約7名華人有此牌照。

在Ahmad的球員時代，他直言當年卡塔爾足球發展「頗差」，「仍未算是受歡迎的運動」，他將其「球王片」分享給記者時，看到比賽時球場空空如也，「除盃賽決賽或會有6000名觀眾，一般賽事每場可能只有100、200人入場。當時不少卡塔爾人都喜歡足球，但他們不想入場，只看電視直播」。他說直至政府開始大力支持青訓，卡塔爾隊於2014及19年先後贏得U19及亞洲盃冠軍，「我踢職業時球會沒有太多資源，卡塔爾在2019年贏得亞洲盃後，明顯開始愈來愈多市民留意和喜歡足球，更多青年想踢足球」。

「過去10多年卡塔爾足球真的改變太多，現在足球更像是一門科學，結合科技和數據，由如何分析自己球隊及對手，訓練和恢復，都很有系統」。Ahmad任青訓教練接近10年，笑言自己青訓年代主要只在做「技術訓練」，「我做球員時每天只在下午訓練一課，早上大多睡覺，賽後不會特別做恢復。現在球員吃什麼青訓學院都有嚴格控制，早晚都有課堂，會教球員如何閱讀球賽、看更多理論和分析比賽片段」。Ahmad以自己為例，青訓時是踢前鋒，後被球會安排踢閘衛和中堅，現在青訓會以科學分析為球員找出最佳位置，又補充目前卡塔爾一些次級聯賽球會會所，都有游泳池和按摩池等設備，「過去球員只靠天分就可以，現在如何運用好球員的天分去發展才更重要」。

卡塔爾在今屆世盃分組賽出局，Ahmad承認對所有卡塔爾人都是失望，「所以之後要反思為何出局，從錯誤中學習，展望下屆外圍賽爭出線，還有將在主場舉行的亞洲盃決賽周爭衛冕。我希望卡塔爾將來能成為亞洲第一強國，這需要時間和繼續工作」。

主辦今屆世盃後，Ahmad認為除了令更多卡塔爾市民對足球產生興趣，亦已帶來龐大得着，「我們首先得到更多新球場，之後是給本地球會使用，且球場有冷氣系統，可於夏天踢比賽，對將來卡塔爾聯賽發展一定更好。還有新地鐵、新酒店、新城市，這些都是世界盃帶給卡塔爾市民，對整個城市長遠發展都是好事。舉行世盃也是一次很好展示，證明卡塔爾是安全國家，且有能力主辦大賽」。

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