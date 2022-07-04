劍擊︱張家朗分享運動員經歷　狀態高低起伏難免　偕法國隊交流備戰奧運周期 (17:51)

張家朗去年在東京奧運贏得男子花劍金牌，他憶述奪冠經歷時，坦承難以置信，至今仍需時間消化此事實。這名25歲港將表示，在過去一年心態上成長良多，理解運動員的狀態有高低起伏屬平常事，「我最近的發揮不算太好，但運動員的狀態總有高低起伏，很難長期處於高峰，這樣的心態會好一點，不要給自己太多壓力。你不能總拿以前的成績，跟現在去比較」。張家朗續指，自己在賽前的減壓方法為聽歌，而歌單上多為嘻哈音樂。

另外，法國劍擊隊近日來港集訓，包括東京奧運男花團體賽金牌得主、世界排名第4的萊福等好手，在體育學院與港將交流。張家朗認為跟外隊對練獲益良多，又透露香港花劍隊月底會赴法國集訓約2個月，為明年展開的巴黎奧運計分周期做好準備，「法國隊訪港集訓時，外隊教練會指點我們不同的技巧，他們的練習模式亦跟香港的不同，比較重質不重量，而且有一些新打法，令我們練得更開心」。雖然法國隊為港隊的競爭對手，但張家朗相信無礙雙方交流，「我們沒秘密可言，因為劍擊更着重臨場發揮」。

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