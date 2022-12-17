世界盃︱沙特教練談封鎖美斯辦法　「壓逼迪保羅最關鍵」 (14:27)

沙特雖然分組賽未能出線，但就創下世盃史上最大冷門，下半場連入兩球下以2：1贏阿根廷。54歲的連拿迪向法國《隊報》表示：「最關鍵是壓逼迪保羅，因為他減輕了美斯很多工作，當中運作的機制需要很仔細研究。」

阿根廷該仗落敗後求變，祖利安艾華利斯、安素費南迪斯與阿歷斯麥亞里士打漸受重用，球隊越踢愈有，日前在4強打出代表作，以3球輕取克羅地亞隊。提到阿根廷這樣用人，連拿迪認為無非都是透過其他球員的跑動，縮少迪保羅的防守區域，拉近他與美斯的距離而方便轉守為攻。他認為法國隊的左中場需要很清楚協防迪保羅或美斯的時機，或只能犧牲對主將基利安麥巴比的部份進攻支援，阻止美斯持球切入中路：「在拉比奧特與曹亞文尼身上，應找到切斷威脅的方法。」

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