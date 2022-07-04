世界盃︱法國中後場多人中MERS病毒　華拉尼干拿迪缺操自我隔離 (11:50)

法國隊在4強對摩洛哥隊時，已有另一守將烏柏美卡奴、中場拉比奧特及翼鋒京士利高文出現發燒及腹痛等病癥缺陣，其中前兩者已重返大軍操練。報道指華拉尼、干拿迪等需守社交距離措施，包括在睡房自我隔離，如明日未及病癒，球隊第4中堅人選——威廉沙列巴或需臨危受命。左後衛迪奧靴南迪斯及中場曹亞文尼亦因傷需單獨訓練，法軍中後場陣容幾近天殘地缺，嚴重影響備戰。英國《電訊報》就指華拉尼及干拿迪的所屬球會曼聯及利物浦，均憂慮球員狀態不足而勉強上陣，會影響之後回歸球會賽的表現

為避免病毒擴散，法國隊據報要求下榻的酒店及訓練基地工作人員佩戴口罩，球隊在室內的活動亦一樣。不過，奧士文尼迪比利及高路梅安尼昨出席例行記者會時，均未有戴上口罩。另一方面，上月因傷離開法國隊大軍的賓施馬，至今仍無任何舉動顯示他會赴卡塔爾候命。

至於今晚的季軍戰，摩洛哥隊賽前證實隊長中堅路曼沙斯因大腿傷，無法出戰克羅地亞隊。不過，缺操的阿古特、馬沙拉奧及安尼斯利仍有機會紮住上。

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