短池世界賽︱港隊破男子4x50混合泳接力港績　僅慢半秒無緣決賽 (10:57)

港隊在今屆賽事接連刷新接力港績，而關鵬、吳欣鍵、伍棹然和何甄陶今日則在男子4X50米混合泳接力初賽游出1分34.75秒，打破去年世界賽造出的1分36.36秒香港紀錄，惟總排名第11，以0.5秒之差與決賽席位擦身而過。女將歐鎧淳、林凱喬、陳健樂、常鈺涓，在同一項目以1分52.61秒完賽，總成績排第12。

個人項目方面，伍棹然在男子100米蝶泳游出51.94秒，總成績第31，「大師姐」施幸余於女子100米蝶泳以58.06秒觸池，總成績排第20，無緣準決賽。

吳欣鍵和林凱喬在男、女子50米蛙泳分途出擊，前者以27.92秒觸池，後者游出31.71秒；吳麗華出戰女子400米個人混合泳，游出4分45.62秒，皆未能晉級。

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