世界盃直擊：圖輯｜艷陽照黃沙　賞醉人美景 (01:38)

明報記者余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

卡塔爾世界盃期間帶動旅遊業，多個沙漠一天團恆常地爆滿，遊客一般隨團4至8小時即可親歷沙漠美景。其中以可上落沙丘的越野四驅車之旅最受歡迎，讓人一嘗在沙漠上體驗刺激。而在卡塔爾南方的外海或沙漠內海一帶，更能順道暢泳「打卡」留念，且附近一般都有供遊客留宿的旅館。

與此同時，在卡塔爾接近西方的盡頭，近海有處名為「Zekreet」地區，雖沒有沙漠浩瀚，但亦有多個歷史名勝供遊客觀賞，在海風侵蝕下構成不少蘑菇形狀的獨特石灰岩層而聞名，遊客還可爬上岩層瞭望卡塔爾半島風光，以及日落時分的醉人美景。

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