意甲｜米赫洛域因白血病離世　終年53歲　前東家拉素國際米蘭致哀 (22:33)

曾為前南斯拉夫隊上陣63次攻入10球的米赫洛域在1986年出道，至1990年加盟貝爾格萊德紅星後成名，其後登陸意甲並加盟羅馬，1994年更轉投當時有辛格及維祖活等名將坐鎮的森多利亞，並曾在首季領軍晉級歐洲盃賽冠軍盃4強，但不敵阿仙奴出局。1998年米赫洛域加盟當時如日中天的拉素，與文仙尼、沙拉斯及尼維特等球壇名將合作，領軍第2次稱霸意甲。米赫洛域在2004年加盟國際米蘭，至2006年宣布退役。

退役後展開執教生涯的米赫洛域，先在國際米蘭擔任助教，其後曾接掌博洛尼亞、卡坦尼亞及費倫天拿等球會，2012至2013年更曾短暫執教塞爾維亞隊，離隊後在執教AC米蘭及拖連奴等。球隊練習時素來喜愛親身上陣射罰球的米赫洛域，在2019年宣布重返博洛尼亞掌帥，首季便領軍擺脫降班漩渦以第10衝線，至同年7月證實罹患白血病，接受治療後雖一度痊癒，但最終復發不敵癌魔離世。

米赫洛域的一眾前東家均在社交網發文悼念，當中拉素及國際米蘭均上載這名昔日功臣的照片，並感謝對方的貢獻。塞爾維亞足總則更新網站的照片，懷緬這位在球壇享負盛名的傳奇。

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