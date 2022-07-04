港超｜香港最快今季尾盃賽使用VAR　「VAR房」先置FTC再坐落體育園 (16:11)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

趙善銓（Albert）於1990至2005年任香港國際球證，2003年執法過皇家馬德里訪港友賽。他去年7月應香港足總主席貝鈞奇邀請，於足總換屆後出任裁判委員會主席，首項任務為港超全面推行VAR，趁今屆世界盃最近來到卡塔爾，與身兼國際足協（FIFA）裁判委員會成員的卡塔爾聯賽行政總裁Hani Taleb Ballan等人交流。

趙善銓說，VAR已成全球球壇趨勢，「不但亞洲列強，新加坡將於明年2月聯賽開季啟用，越南和柬埔寨等東盟國家都在計劃中，香港要推行VAR已迫在眉睫，若本地聯賽沒有VAR，一方面當港超球會或港足出外參加亞洲賽，有可能面對球員未能適應有VAR的賽事，香港亦有機會因而未能舉辦大型足球賽事，變相失去主場」。

推行時間表方面，趙善銓透露進度已完成超過50%，已出席多次會議，包括今年5月前往瑞士FIFA總部，提交足總計劃書及講解如何執行VAR，現已完成草議及獲批階段，緊接將研究購買那套VAR系統和器材品牌，如需考慮其他足總使用不同器材的意見，以及器材品牌於本地有否售後服務等，加上已開始訓練球證，他稱若進展順利設備到齊，有信心最快於明年5月可成事，在季尾盃賽決賽如明年5月20日的足總盃決賽率先啟用。

VAR所需鏡頭上，Albert稱最低要求是4個，舉例日本像英超使用12個，港超則將跟隨亞洲大部分做法使用8個，整個VAR開支大部分將由FIFA資助。至於「VAR房」位置，Albert透露原考慮將VAR房設在流動車上，惟FIFA建議應集中一處，因此現計劃改為將VAR房放在未來數年落成的啟德體育園主球場，視乎體育園施工進度，會先將用兩個貨櫃構成的VAR房暫置在將軍澳足球訓練中心（FTC），而足總亦已向FIFA購買了越位劃線及播放超級慢鏡的程式，「之前是有不少國家採用流動方式傳送VAR頻道，但隨着科技愈先進，現在以5G網絡傳送影像片段都已相當方便」。Albert補充，由於使用VAR的球場必須要有大熒幕，目前港超球隊主場中，深水埗運動場暫未符合要求，比賽時需經康文署臨時租用熒幕，但相信問題不大。

香港暫得兩位球證廖國文及羅碧芝獲資格可在VAR賽事執法，Albert稱球證已開始上理論課，由於需考VAR牌照，球證將於低組別聯賽如青年賽、友賽或學界賽事完成至少12小時實習，並將邀請FIFA導師來港指導。

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