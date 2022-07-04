港超｜香港最快今季尾盃賽使用VAR　「VAR房」先置FTC再坐落體育園 (16:11)

港超計劃將於2023/24年球季引入視像助理裁判（VAR），香港足球總會裁判委員會主席趙善銓藉着世界盃正身在卡塔爾考察交流，他表示有信心下季港超正式推行VAR之餘，若進展順利最快甚至可在今季尾的足總盃決賽率先起用。
明報記者 余瑋 卡塔爾直擊
趙善銓（Albert）於1990至2005年任香港國際球證，2003年執法過皇家馬德里訪港友賽。他去年7月應香港足總主席貝鈞奇邀請，於足總換屆後出任裁判委員會主席，首項任務為港超全面推行VAR，趁今屆世界盃最近來到卡塔爾，與身兼國際足協（FIFA）裁判委員會成員的卡塔爾聯賽行政總裁Hani Taleb Ballan等人交流。
趙善銓說，VAR已成全球球壇趨勢，「不但亞洲列強，新加坡將於明年2月聯賽開季啟用，越南和柬埔寨等東盟國家都在計劃中，香港要推行VAR已迫在眉睫，若本地聯賽沒有VAR，一方面當港超球會或港足出外參加亞洲賽，有可能面對球員未能適應有VAR的賽事，香港亦有機會因而未能舉辦大型足球賽事，變相失去主場」。
推行時間表方面，趙善銓透露進度已完成超過50%，已出席多次會議，包括今年5月前往瑞士FIFA總部，提交足總計劃書及講解如何執行VAR，現已完成草議及獲批階段，緊接將研究購買那套VAR系統和器材品牌，如需考慮其他足總使用不同器材的意見，以及器材品牌於本地有否售後服務等，加上已開始訓練球證，他稱若進展順利設備到齊，有信心最快於明年5月可成事，在季尾盃賽決賽如明年5月20日的足總盃決賽率先啟用。
VAR所需鏡頭上，Albert稱最低要求是4個，舉例日本像英超使用12個，港超則將跟隨亞洲大部分做法使用8個，整個VAR開支大部分將由FIFA資助。至於「VAR房」位置，Albert透露原考慮將VAR房設在流動車上，惟FIFA建議應集中一處，因此現計劃改為將VAR房放在未來數年落成的啟德體育園主球場，視乎體育園施工進度，會先將用兩個貨櫃構成的VAR房暫置在將軍澳足球訓練中心（FTC），而足總亦已向FIFA購買了越位劃線及播放超級慢鏡的程式，「之前是有不少國家採用流動方式傳送VAR頻道，但隨着科技愈先進，現在以5G網絡傳送影像片段都已相當方便」。Albert補充，由於使用VAR的球場必須要有大熒幕，目前港超球隊主場中，深水埗運動場暫未符合要求，比賽時需經康文署臨時租用熒幕，但相信問題不大。
香港暫得兩位球證廖國文及羅碧芝獲資格可在VAR賽事執法，Albert稱球證已開始上理論課，由於需考VAR牌照，球證將於低組別聯賽如青年賽、友賽或學界賽事完成至少12小時實習，並將邀請FIFA導師來港指導。
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